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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 368 человек

За вторник, 28 сентября, COVID-19 подтвердили у 368 человек (Конотопский р-н - 33, Ахтырский р-н - 30 Роменский р-н - 24, Сумской р-н - 222, Шостинский р-н - 59).

По состоянию на 29 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 83 001 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1420 летальных случая, за прошедшие сутки - 4 (Ахтырский р-н - 2, Сумской р-н - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 838 человек, из них за минувшие сутки - 113 (Конотопский р-н - 6, Ахтырский р-н – 11, Роменский р-н - 6, Сумской р-н - 73, Шостинский р-н - 17).

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Общество Коронавирус
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