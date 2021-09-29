На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 368 человек

По состоянию на 29 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 83 001 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1420 летальных случая, за прошедшие сутки - 4 (Ахтырский р-н - 2, Сумской р-н - 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 838 человек, из них за минувшие сутки - 113 (Конотопский р-н - 6, Ахтырский р-н – 11, Роменский р-н - 6, Сумской р-н - 73, Шостинский р-н - 17).
На Сумщине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 182 человек....
За понедельник в Сумской области подтвердили заболевание COVID-19 у 182 человек....
COVID-19 подтвердили у 95 человек (Конотопский р-н - 49, Сумской р-н - 46)....
Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....