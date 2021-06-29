БК «СумДУ» на третьем месте после 1-го этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3 Промежуточное III место сумских «студентов» после первого этапа Чемпионата Украины по баскетболу 3х3 среди юниоров U18.

24-26 сентября в г. Буча Киевской области состоялся первый этап чемпионата Украины по баскетболу 3х3 среди юниоров (U18), пишет basket.sumy.ua.

В соревнованиях приняли участие 12 команд из Киева, Сум, Харькова, Одессы, Ивано-Франковска, Ровно и Краматорска. За три дня было сыграно первые три тура чемпионата.

В первом туре БК «СумГУ» U-18 без особых проблем вышли в полуфинал, но уступили харьковскому «Политехнику» со счетом 18:21. В игре за 3-е место против «Киев-Баскета» сумская команда также проиграла в овертайме 14:16.

Второй и третий тур оказался более удачным для сумских студентов-юниоров - дважды команда вышла в финал. Однако в решающих встречах соперники оказались сильнее (13:21 против «БИПА-Одесса» и 14:15 против «Киев-Баскет»).

После первого из трех этапов лидирует «БИПА-Одесса» (250 очков). По 220 очков у «Киев-Баскета» и «БК СумГУ», однако киевляне выше благодаря победе в третьем туре. СумГУ замыкает ведущую тройку лидеров.

В ближайшее время планируется проведение второго и третьего этапа, а также финальных соревнований.