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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:19181

На Сумщине полиция отказывается расследовать самовольный захват земли

Сумской апелляционный суд обязал правоохранительные органы начать досудебное расследование по делу захвата сельскохозяйственных земель.

В апреле этого года жительница Роменского района обратилась в местный отдел полиции с заявлением о совершении должностными (служебными лицами) местного сельхозпредприятия уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка). Женщина отметила, что принадлежащие ей земельные участки самовольно заняты и незаконно обрабатываются работниками предприятия.

Через несколько дней она получила ответ от правоохранительных органов, из которого узнала, что ей было отказано в открытии по ее заявлению уголовного производства, а также во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), поскольку «в процессе проведенной проверки в изложенных фактах признаков уголовного правонарушения не установлено».

Не согласившись с этим, она обратилась в Роменский горрайонный суд с жалобой на бездействие должностных (служебных) лиц Роменского РОП ГУНП в Сумской области, в которой, в частности, просила обязать правоохранителей безотлагательно внести сведения в ЕРДР и начать наконец расследование дела.

Вместе с тем, суд первой инстанции в удовлетворении ее жалобы отказал. Свое решение судья мотивировал тем, что доказательств, которые бы указывали на вероятную причастность указанного в заявлении сельхозпроизводителя к самовольному занятию земельных участков, принадлежащих заявителю, предоставлено не было. Зато, суд согласился с доводами сотрудников полиции о наличии в этом деле гражданско-правовых отношений, что и стало основанием для отказа во внесении сведений в ЕРДР по заявлению жалобщицы.

Пытаясь защитить свои права, женщина обратилась в Сумской апелляционный суд. В своей апелляционной жалобе просила отменить постановление следственного судьи и вынести новое, которым признать противоправной бездеятельность органа досудебного расследования, обязать его должностное (служебное) лицо внести в ЕРДР сведения о совершенном уголовном правонарушении и начать досудебное расследование в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Она отметила, что принадлежащие ей земельные участки самовольно заняты и незаконно обрабатываются сотрудниками местного сельхозпредприятия, но никакой проверки работниками полиции по этому поводу проведено не было. По ее мнению, у правоохранителей были все законные основания открыть уголовное производство, провести досудебное расследование по изложенным в заявлении фактам, установить виновных лиц и привлечь их к уголовной ответственности.

Рассмотрев материалы дела, коллегия судей Сумского апелляционного суда удовлетворила апелляционную жалобу и отменил судебное решение суда первой инстанции, отметив, что заявление женщины содержит сведения о совершении уголовного преступления, а потому уполномоченное лицо Роменского РОП ГУНП в Сумской области обязано было безотлагательно, но не позднее 24 часов после уведомления внести соответствующие сведения в ЕРДР начать досудебное расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из Реестра.

Право Захват земли
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