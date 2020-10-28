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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:02385

Сумские чиновники массово нарушают карантин

Сегодня, 24 сентября, проходит заседание исполкома Сумского горсовета.

Заседание проходит в помещении мэрии. При этом часть членов исполкома, в том числе управделами исполкома Юлия Павлик и заммэра Вера Мотречко находятся без масок. Также без маски советник мэра Владимир Войтенко и другие члены исполкома, которые не являются чиновниками мэрии.

Напомним: с 23 сентября Сумщина находится в желтой зоне по эпидопасности в связи с пандемией коронавируса. Все должны находиться в общественных местах и помещениях в масках.

Общество Нарушение карантина
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