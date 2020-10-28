Сумские чиновники массово нарушают карантин

Заседание проходит в помещении мэрии. При этом часть членов исполкома, в том числе управделами исполкома Юлия Павлик и заммэра Вера Мотречко находятся без масок. Также без маски советник мэра Владимир Войтенко и другие члены исполкома, которые не являются чиновниками мэрии.
Напомним: с 23 сентября Сумщина находится в желтой зоне по эпидопасности в связи с пандемией коронавируса. Все должны находиться в общественных местах и помещениях в масках.
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