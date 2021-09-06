Жительница Сумщины зарезала бывшего мужа

23 сентября в Роменскую центральную районную больницу с проникающим ножевым ранением был доставлен 41-летний местный житель, который вскоре умер.
Как предварительно установили сотрудники Роменского районного отдела полиции, между бывшими супругами внезапно возник конфликт, в ходе которого 40-летняя женщина, держа в руках нож, попала им в грудную клетку своему бывшему мужу. А когда поняла, что натворила, сразу вызвала скорую помощь.
Пострадавший был немедленно доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Мужчина скончался в операционном отделении.
«Следователи под процессуальным руководством Роменской окружной прокуратуры уже сообщили злоумышленницы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины», - комментирует Андрей Лещенко, начальник Раменского районного отдела полиции.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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