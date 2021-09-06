Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:2782

Жительница Сумщины зарезала бывшего мужа

Полицейские сообщили о подозрении женщине, которая нанесла смертельные телесные повреждения бывшему мужу.

23 сентября в Роменскую центральную районную больницу с проникающим ножевым ранением был доставлен 41-летний местный житель, который вскоре умер.

Как предварительно установили сотрудники Роменского районного отдела полиции, между бывшими супругами внезапно возник конфликт, в ходе которого 40-летняя женщина, держа в руках нож, попала им в грудную клетку своему бывшему мужу. А когда поняла, что натворила, сразу вызвала скорую помощь.

Пострадавший был немедленно доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Мужчина скончался в операционном отделении.

«Следователи под процессуальным руководством Роменской окружной прокуратуры уже сообщили злоумышленницы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины», - комментирует Андрей Лещенко, начальник Раменского районного отдела полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине полиция оперативно задержала девушку за убийство собутыльницы
20.09.2021 14:35

На Сумщине полиция оперативно задержала девушку за убийство собутыльницы

Меньше часа понадобилось правоохранителям, чтобы разыскать и задержать 21-летнюю жительницу села Мирополье Сумского района, совершившего убийство 53-летней женщины....

Житель Сумщины, который убил собутыльника, а затем сжег тело, получил 13 лет
16.09.2021 10:57

Житель Сумщины, который убил собутыльника, а затем сжег тело, получил 13 лет

Ахтырской окружной прокуратурой в суде доказана вина 47-летнего мужчины в умышленном убийстве знакомого....

На Сумщине полиция задержала отца, который жестоко убил своего малолетнего сына
16.09.2021 10:25

На Сумщине полиция задержала отца, который жестоко убил своего малолетнего сына

Вчера в полицию поступило сообщение о том, что житель Глухова забрал из детского сада своего 3-летнего сына, но домой с...

На Сумщине за убийство пенсионера юношам грозит пожизненное лишение свободы
14.09.2021 15:37

На Сумщине за убийство пенсионера юношам грозит пожизненное лишение свободы

Белопольский отделом Сумской окружной прокуратуры утвержден и 13 сентября направлен в суд обвинительный акт в отношении 18-летнего юноши, который лишил...

На Сумщине взяли под стражу подростков, которые убили прохожего
06.09.2021 15:00

На Сумщине взяли под стражу подростков, которые убили прохожего

По ходатайству следователя и прокурора Конотопской окружной прокуратуры решением суда 16-летнему и 17-летнему подозреваемым, которые убили прохожего, избраны меры пресечения...

Новости

Еще 297 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 09:09
В Сумской таможне новый руководитель
Сегодня 11:38
Жительница Сумщины зарезала бывшего мужа
Сегодня 11:27
На Сумщине полиция отказывается расследовать самовольный захват земли
Сегодня 11:19
Сумские чиновники массово нарушают карантин
Сегодня 11:02
Взято под стражу трех подозреваемых в разбойном нападении на семью пенсионеров на Сумщине
Сегодня 10:56
Сумские маршрутчики угрожают прекратить перевозки с 1 октября
Сегодня 10:39
Сумчанин випустив довідник про олімпійський біатлон
Сегодня 10:30
Сумчан запрошують на презентацію дитячої книги про нашу планету «Велетунські казки»
Сегодня 09:39
На Сумщине впервые в ВСУ началась подготовка исследователей качественного состояния боеприпасов и взрывчатых веществ
Сегодня 09:17
На Сумщине прогнозируют ухудшение погодных условий
Сегодня 09:11
На Сумщине снова 297 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня 08:54
view counter

Статьи

ОРВИ может конкурировать с COVID-19
Вчера 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
Вчера 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.