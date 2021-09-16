Липоводолинский «Альянс» вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Матч 1/16 финала кубка Украины прошел на стадионе «Юбилейный». Встречались один из лидеров Первой лиги и аутсайдер Премьер-лиги. Так что противостояние обещало быть интересным. Так и вышло.
Начало матча было за гостями. Которые к 12-й минуте повели уже 0:2 – забили Кобак и Вышневский. Однако уже через 4 минуты первый мяч отыграл Руслан Писный. А до конца первого тайма счет уже был равный – Сергей Загинайлов (42-я минута).
Во втором тайме могли забить и те, и другие. Удалось это нашим: на 83-й минуте отличился Александр Лебеденко. В итоге 3:2 – «Альянс» прошел дальше.
22 сентября прошли матчи 3-го тура чемпионата Украины U19....
Сегодня, 23 сентября, липоводолинский «Альянс» сыграет с командой УПЛ - закарпатским «Минаем» в рамках 1/16 финала Кубка Украины....
20 сентября завершился турнир «Кубок Единения» по футболу среди юношей 2010-2011 годов рождения, который стал первым региональным этапом всеукраинских соревнований....
На выходных прошли матчи 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
18 сентября были сыграны матчи 14-го тура чемпионата области по футболу....