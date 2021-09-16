Липоводолинский «Альянс» вышел в 1/8 финала Кубка Украины Сегодня, 23 сентября, в Сумах липоводолинский «Альянс» принимал ужгородский «Минай».

Матч 1/16 финала кубка Украины прошел на стадионе «Юбилейный». Встречались один из лидеров Первой лиги и аутсайдер Премьер-лиги. Так что противостояние обещало быть интересным. Так и вышло.

Начало матча было за гостями. Которые к 12-й минуте повели уже 0:2 – забили Кобак и Вышневский. Однако уже через 4 минуты первый мяч отыграл Руслан Писный. А до конца первого тайма счет уже был равный – Сергей Загинайлов (42-я минута).

Во втором тайме могли забить и те, и другие. Удалось это нашим: на 83-й минуте отличился Александр Лебеденко. В итоге 3:2 – «Альянс» прошел дальше.