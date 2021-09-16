Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:5365

Липоводолинский «Альянс» вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Сегодня, 23 сентября, в Сумах липоводолинский «Альянс» принимал ужгородский «Минай».

Матч 1/16 финала кубка Украины прошел на стадионе «Юбилейный». Встречались один из лидеров Первой лиги и аутсайдер Премьер-лиги. Так что противостояние обещало быть интересным. Так и вышло.

Начало матча было за гостями. Которые к 12-й минуте повели уже 0:2 – забили Кобак и Вышневский. Однако уже через 4 минуты первый мяч отыграл Руслан Писный. А до конца первого тайма счет уже был равный – Сергей Загинайлов (42-я минута).

Во втором тайме могли забить и те, и другие. Удалось это нашим: на 83-й минуте отличился Александр Лебеденко. В итоге 3:2 – «Альянс» прошел дальше.

Спорт Альянс Липовая Долина Кубок Украины по футболу Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумская «Барса» сыграла вничью с харьковчанами
Сегодня 08:49

Сумская «Барса» сыграла вничью с харьковчанами

22 сентября прошли матчи 3-го тура чемпионата Украины U19....

Сегодня в Сумах «Альянс» сыграет с командой УПЛ в кубке Украины
Сегодня 08:04

Сегодня в Сумах «Альянс» сыграет с командой УПЛ в кубке Украины

Сегодня, 23 сентября, липоводолинский «Альянс» сыграет с командой УПЛ - закарпатским «Минаем» в рамках 1/16 финала Кубка Украины....

В Сумах завершился турнир «Кубок Единения» по футболу
21.09.2021 15:38

В Сумах завершился турнир «Кубок Единения» по футболу

20 сентября завершился турнир «Кубок Единения» по футболу среди юношей 2010-2011 годов рождения, который стал первым региональным этапом всеукраинских соревнований....

Ахтырский «Нефтяник» выиграл 4-й матч в аматорском чемпионате
20.09.2021 14:25

Ахтырский «Нефтяник» выиграл 4-й матч в аматорском чемпионате

На выходных прошли матчи 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

В чемпионате Сумщины определился чемпион первой лиги
19.09.2021 08:14

В чемпионате Сумщины определился чемпион первой лиги

18 сентября были сыграны матчи 14-го тура чемпионата области по футболу....

Новости

На Сумщине еще 7 летальных случаев от коронавируса (подробности)
Сегодня 08:57
Липоводолинский «Альянс» вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Сегодня 20:53
Усадьбу Харитоненко в Сумах передадут заповеднику «Глухов», чтобы быстрее реставрировать (видео)
Сегодня 17:52
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:09
Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 16:29
В Ахтырке поймали наркомана за рулем
Сегодня 15:51
В Глухове на переходе сбили 12-летнюю школьницу
Сегодня 15:38
У сумчанина застряла рука в диване: помогли спасатели
Сегодня 15:23
В Сумском апелляционном суде оспаривается арест стадиона «Юбилейный»
Сегодня 15:12
В Сумах будут судить директора стоматполиклиники за взяточничество
Сегодня 15:05
На Сумщине 14 школ перешли на дистанционное обучение
Сегодня 15:00
Пьяный сумчанин ночами разбивал витрины банков и ювелир6ных магазинов
Сегодня 14:25
view counter

Статьи

ОРВИ может конкурировать с COVID-19
Сегодня 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
Сегодня 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.