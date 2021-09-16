В Сумах на переходе сбили человека Авария произошла сегодня вечером на ул. Героев Крут, в районе «Эпицентра».

В ДТП пострадал пешеход, который переходил улицу по нерегулируемому переходу. Его госпитализировали в больницу., пишет 0542.ua. Подробности позже…