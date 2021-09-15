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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:58213

На выходных в Сумах пройдут сразу четыре чемпионата

Конец сентября в Сумах ознаменуется яркими спортивными событиями.

В течение 24-27 сентября в области состоятся чемпионаты по чирлидингу, панкратиону, казацкому поединку и стронгмену.

24-25 сентября в Сумском государственном университете состоится открытый чемпионат Сумской области по чирлидингу (ул. Римского Корсакова, 2, спортивный зал СумГУ).

24-26 сентября пройдет чемпионат Сумской области по панкратиону среди юношей и девушек 2006-2007, 2004-2005, 2002-2003 г.р. и старше (спортивный зал СумГПУ (ул. Роменская, 86).

24-27 сентября во Сумах состоится чемпионат Сумской области среди юношей и юниоров из казацкого поединку (спортивный зал СумГПУ (ул. Роменская, 86).

25-26 сентября пройдет открытый чемпионат Сумской области по стронгмену (парк им. Кожедуба, летняя эстрада).

Спорт Анонс
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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