На выходных в Сумах пройдут сразу четыре чемпионата

В течение 24-27 сентября в области состоятся чемпионаты по чирлидингу, панкратиону, казацкому поединку и стронгмену.
24-25 сентября в Сумском государственном университете состоится открытый чемпионат Сумской области по чирлидингу (ул. Римского Корсакова, 2, спортивный зал СумГУ).
24-26 сентября пройдет чемпионат Сумской области по панкратиону среди юношей и девушек 2006-2007, 2004-2005, 2002-2003 г.р. и старше (спортивный зал СумГПУ (ул. Роменская, 86).
24-27 сентября во Сумах состоится чемпионат Сумской области среди юношей и юниоров из казацкого поединку (спортивный зал СумГПУ (ул. Роменская, 86).
25-26 сентября пройдет открытый чемпионат Сумской области по стронгмену (парк им. Кожедуба, летняя эстрада).
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