На выходных в Сумах пройдут сразу четыре чемпионата Конец сентября в Сумах ознаменуется яркими спортивными событиями.

В течение 24-27 сентября в области состоятся чемпионаты по чирлидингу, панкратиону, казацкому поединку и стронгмену.

24-25 сентября в Сумском государственном университете состоится открытый чемпионат Сумской области по чирлидингу (ул. Римского Корсакова, 2, спортивный зал СумГУ).

24-26 сентября пройдет чемпионат Сумской области по панкратиону среди юношей и девушек 2006-2007, 2004-2005, 2002-2003 г.р. и старше (спортивный зал СумГПУ (ул. Роменская, 86).

24-27 сентября во Сумах состоится чемпионат Сумской области среди юношей и юниоров из казацкого поединку (спортивный зал СумГПУ (ул. Роменская, 86).

25-26 сентября пройдет открытый чемпионат Сумской области по стронгмену (парк им. Кожедуба, летняя эстрада).