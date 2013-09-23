На территории Сумщины началась операция «Мигрант»

Целью операции, в первую очередь, является предотвращение и противодействие нелегальной миграции, а также проверка соблюдения иностранцами и лицами без гражданства установленных правил пребывания на территории Украины.
Совещание состоялось под председательством представителей Управления Государственной миграционной службы. Участие в мероприятии также приняли представители Нацполиции, Службы безопасности Украины, пограничной службы, Гоструда и др.
В рамках операции «Мигрант» работа Гоструда нацелена на установке фактов допуска работников-иностранцев к работе без надлежащего оформления трудовых договоров (контрактов).
Мероприятие продлится с 25 августа по 31 октября 2021 года. Подготовительный этап, в период которого будет происходить разработка и утверждение плана совместных действиях между социальными партнерами, будет проходить до 31 августа 2021 года.
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