На территории Сумщины началась операция «Мигрант» В Сумах прошло расширенное рабочее совещание по проведению в регионе целевых профилактических мероприятий по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере под условным названием «Мигрант».

Целью операции, в первую очередь, является предотвращение и противодействие нелегальной миграции, а также проверка соблюдения иностранцами и лицами без гражданства установленных правил пребывания на территории Украины.

Совещание состоялось под председательством представителей Управления Государственной миграционной службы. Участие в мероприятии также приняли представители Нацполиции, Службы безопасности Украины, пограничной службы, Гоструда и др.

В рамках операции «Мигрант» работа Гоструда нацелена на установке фактов допуска работников-иностранцев к работе без надлежащего оформления трудовых договоров (контрактов).

Мероприятие продлится с 25 августа по 31 октября 2021 года. Подготовительный этап, в период которого будет происходить разработка и утверждение плана совместных действиях между социальными партнерами, будет проходить до 31 августа 2021 года.