В Глухове столкнулись скутер и легковой автомобиль, есть пострадавшие 27 августа около 20.30 часов по ул. Циолковского, произошло ДТП при участии легкового автомобиля и скутера.

Со слов очевидцев, женщина-водитель двухколесного транспортного средства в результате столкновения получила травмы, ее “скорая” доставила в Глуховскую горбольницу. Водитель легковушки не пострадал, пишет Глухов.инфо.