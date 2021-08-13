В Глухове столкнулись скутер и легковой автомобиль, есть пострадавшие

Со слов очевидцев, женщина-водитель двухколесного транспортного средства в результате столкновения получила травмы, ее “скорая” доставила в Глуховскую горбольницу. Водитель легковушки не пострадал, пишет Глухов.инфо.
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26 августа около 5:40 на автодороге «Кролевец – Конотоп – Ромны – Пирятин» (Лохвицкая ОТГ) Миргородского района произошло ДТП....