Громади Сумщини запрошують взяти участь у конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування»

Міністерство розвитку громад та територій України проводить конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2021 році для органів місцевого самоврядування всіх рівнів.

Теми цьогорічного Конкурсу:

Згуртованість громади. Організація системи надання медичних послуг на місцевому рівні в контексті реформи системи охорони здоров’я. Реалізація проектів стратегічного розвитку.

Конкурс 2021 року стане ювілейним – десятим – конкурсом кращих практик місцевого самоврядування в Україні, що проводиться з 2012 року. Він організовується Мінрегіоном у співпраці з Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні» та у партнерстві з Українською асоціацією районних та обласних рад, Асоціацією міст України, Асоціацією об’єднаних територіальних громад, Всеукраїнською асоціацією громад.

Для участі у конкурсі потрібно заповнити заявку і надіслати її до 30 вересня 2021 року електронною поштою на адресу best.practice.ukraine@coe.int.

Більше інформації про Конкурс 2021 року та умови участі читайте у буклеті.

Промовідео конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» 2021 року.

Додаткову інформацію з усіх питань Конкурсу можна отримати за тел.: 044 590 47 76 та 044 303 99 16 (внутрішні – 114; 156; 115).

Довідково: Проведення таких конкурсів є загальноєвропейською ініціативою, яку з 2012 року підтримує і Україна як держава – член Ради Європи. Протягом 2012-2013 року конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» впроваджувався Центром експертизи реформ місцевого самоврядування Ради Європи, а з 2014 року організатором цього конкурсу виступає Мінрегіон.