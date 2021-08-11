В трех телерадиокомпаниях Сумщины сменились руководители В трех телерадиокомпаниях в Сумской области произошли изменения топ-менеджеров.

Об этом в Фейсбуке сообщила представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко.

Нацсовет принял решение о внесении изменений в лицензию частного акционерного «Шосткинская телекомпания «Телеком-Сервис» в связи со сменой руководителя телекомпании. Новым директором стала Ольга Фирсик, которая до этого работала корреспондентом телерадиокомпании.

Также недавно главой региональной телерадиокомпании «Академ ТВ» стал известный в области журналист и режиссер Александр Данильченко, который до своего назначения руководителем работал продюсером ТРК.

Новым руководителем телевизионной компании «СТС» стала Любовь Карпенко - не менее известная в медийном пространстве Сумщины личность.

Сейчас обе телерадиоорганизации («Академ ТВ» и «СТС») находятся в процессе внесения соответствующих изменений в лицензии на вещание, как это требует действующее законодательство Украины, - сообщила Лариса Якубенко.