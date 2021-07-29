Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:36493

На Сумщине на дороге сгорел автомобиль

Пожар произошел 24 августа возле села Гамалеевка Шосткинского района на повороте в направлении железнодорожной станции «Маковое».

Около 15:00 неожиданно загорелся легковой автомобиль. По данным очевидцев, авто за считанные минуты полностью сгорело.

Водители, проезжавшие рядом, сообщили в службу спасения «101», предлагали свою помощь, использовали несколько своих огнетушителей, но это не помогло. Автомобиль сгорел полностью. Люди, к счастью, не пострадали.

На месте происшествия работали и спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части. По их информации, пожар ликвидировали одна пожарно-спасательная автоцистерна и 4 человека личного состава.

По предварительным данным, вероятной причиной возгорания авто стала разгерметизация топливной системы автомобиля. Точнее установит экспертиза. По словам водителя, который тогда управлял транспортом, во время движения он услышал необычный стук сзади авто, остановился, вышел вместе с пассажирами и увидел, что из автомобиля пошел дым, сзади полилось топливо и вспыхнул огонь, пишет Шостка.инфо.

Общество Пожар авто
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Ромнах горела легковушка
19.08.2021 14:41

В Ромнах горела легковушка

Вечером 18 августа по ул. Полтавская в Ромнах загорелся автомобиль ВАЗ-2108....

В Конотопе в гараже загорелась легковушка
16.08.2021 15:44

В Конотопе в гараже загорелась легковушка

15 августа в 19:08 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в гараже на территории частного домохозяйства на ул....

На Сумщине в лесу загорелся ВАЗ
04.08.2021 13:37

На Сумщине в лесу загорелся ВАЗ

Укрощая возгорания легковушки, пожарные спасли лес....

В Белополье пожарные ликвидировали возгорание легковушки
30.07.2021 11:21

В Белополье пожарные ликвидировали возгорание легковушки

29 июля в 18:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Ford «Scorpio» по ул. Пасковка...

В Ахтырке горел микроавтобус
29.07.2021 14:30

В Ахтырке горел микроавтобус

28 июля в 23:43 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля Mercedes-Benz Sprinter по ул. Слободская в...

view counter

Статьи

Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»
21.08.2021 14:40
Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.50; 17.00
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.40
Опівночі у високій траві (Рендалл Емметт, 2021)
Опівночі у високій траві (Рендалл Емметт, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00; с 23.08 - 20.30
Ремінісценція (Ліза Джой, 2021)
Ремінісценція (Ліза Джой, 2021)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.00; 20.00; 22.00
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 14.05; 17.00; 18.10
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Кино Планета Кіно
22.30; с 23.08 - 20.45
Персонаж (Шон Леві, 2020)
Персонаж (Шон Леві, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.45; 15.55; 17.25; 19.45

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.