На Сумщине на дороге сгорел автомобиль

Около 15:00 неожиданно загорелся легковой автомобиль. По данным очевидцев, авто за считанные минуты полностью сгорело.
Водители, проезжавшие рядом, сообщили в службу спасения «101», предлагали свою помощь, использовали несколько своих огнетушителей, но это не помогло. Автомобиль сгорел полностью. Люди, к счастью, не пострадали.
На месте происшествия работали и спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части. По их информации, пожар ликвидировали одна пожарно-спасательная автоцистерна и 4 человека личного состава.
По предварительным данным, вероятной причиной возгорания авто стала разгерметизация топливной системы автомобиля. Точнее установит экспертиза. По словам водителя, который тогда управлял транспортом, во время движения он услышал необычный стук сзади авто, остановился, вышел вместе с пассажирами и увидел, что из автомобиля пошел дым, сзади полилось топливо и вспыхнул огонь, пишет Шостка.инфо.
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