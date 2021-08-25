На Сумщине ликвидировали детскую телерадиокомпанию Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Лариса Якубенко.

«Конотопский городской совет 30 сентября принял решение о прекращении деятельности Конотопской детской организации «КОН-ТАКТ» и утвердил ликвидатора.

Одним из пунктов решения сессии предусмотрено, что ликвидатор должен подать ходатайство в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии на вещание.

Напомню, что КДТРО «КОН-ТАКТ» не выходит в эфир с марта этого года.

Компания была единственной в Сумской области и одна из немногих местных телерадиоорганизаций в Украине с детским форматом вещания.

Первую лицензию на вещание в кабельных сетях ТРО получила в 2007 году и продолжила в 2017», - написала она.