В Глухове “беззубая” собака покусала ребенка

В суде владелица пса свою вину не признала. Так же она отметила, что ее двор был закрыт и собака не могла никого укусить. А кроме того, дворняга без зубов. Медицинскую справку о наличии раны со следами укуса фигурантка дела сочла фальсификацией.

Свидетельские показания против собственницы собаки были изложены и другими участниками процесса.

Однако, с учетом того, что работники полиции неправильно квалифицировали действия женщины, оформив протокол об административном нарушении по ч. 2 ст. 154 КУпАП (нарушение правил выгула собак, совершенное повторно в течение года), а не по ч. 3 ст. 154 КУоАП (нарушение правил выгула собак, повлекшие причинение вреда здоровью человека), виновницу так и не смогли привлечь к ответственности, а производство по делу пришлось прекратить, пишет Глухов.инфо.