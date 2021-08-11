В Сумах столкнулись две легковушки (видео) Автопроисшествие произошло 20 августа, около 12 часов на ул. Петропаловской.

Экипаж патрульных, прибыв на место происшествия, установил, что водитель автомобиля Skoda Fabia, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ Lanos, водитель которого двигался во встречном направлении.

Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя Skoda Fabia протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.