В Сумах столкнулись две легковушки (видео)

Экипаж патрульных, прибыв на место происшествия, установил, что водитель автомобиля Skoda Fabia, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ Lanos, водитель которого двигался во встречном направлении.
Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя Skoda Fabia протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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