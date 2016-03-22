Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:31161

Мальчик, которого почти сутки искали на Сумщине, нашелся

Об этом сообщил представитель полиции Сумской области Владимир Крупецких.

Мальчик жив и здоров, сказал представитель полиции, пишет Суспільне.

Напомним: он пропал вчера около 19.00 в лесу на Белопольщине, где семья собирала бузину.

Право Пропавшие без вести
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

24.03.2018 17:54

На Сумщине полиция разыскала и вернула в семью 9-летнюю «путешественницу»

На поиски пропавшего ребенка был поднят по тревоге личный состав нескольких райотделов полиции. Благодаря случайным свидетелям, девочку нашли под утро,...

13.04.2017 16:22

5-летний мальчик самостоятельно заехал за 120 км от дома

Мальчик с Путивльщины заставил поволноваться не только своих родителей, но и поднял по тревоге всех сотрудников полиции Сумщины и Черниговщины,...

10.06.2016 12:37

На Сумщине нашли 89-летнюю пенсионерку, которая пять дней провела без воды и пищи

5 суток родные и правоохранители разыскивали 89-летнюю пенсионерку, которая ушла из дома....

18.05.2016 11:15

На Сумщине нашли пропавшего пенсионера-инвалида

Работники полиции г. Ромны помогли разыскать без вести пропавшего 69-летнего мужчину....

22.03.2016 17:02

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую пенсионерку (фото)

Правоохранители Шостки разыскивают без вести пропавшую Колодко Марию Степановну, 1938 года рождения, жительницу города Шостки Сумской области. 20 марта 2016...

Новости

На Сумщине еще 64 случая заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)
Сегодня 09:15
Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності
16.08.2021 15:21
Мальчик, которого почти сутки искали на Сумщине, нашелся
Сегодня 17:31
В Сумах столкнулись две легковушки (видео)
Сегодня 17:05
В Конотопе в ДТП пострадал мотоциклист
Сегодня 14:02
Сумские пограничники начали укрепление границы
Сегодня 12:49
На Сумщині в Підопригорах встановили національний рекорд
Сегодня 12:35
В Сумах снова сбили велосипедиста
Сегодня 11:16
В Шостке встречали гостя из Нидерландов: сын остарбайтерки приехал, чтобы помогать родному городу своей матери
Сегодня 10:14
На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего 6-летнего мальичка
Сегодня 09:34
Что прогнозируют сумчанам синоптики?
Сегодня 07:35
На Сумщине совершено нападение на экоинспектора
Сегодня 00:32
view counter

Статьи

Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»
Сегодня 14:40
Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.