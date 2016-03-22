Мальчик, которого почти сутки искали на Сумщине, нашелся

Мальчик жив и здоров, сказал представитель полиции, пишет Суспільне.
Напомним: он пропал вчера около 19.00 в лесу на Белопольщине, где семья собирала бузину.
На поиски пропавшего ребенка был поднят по тревоге личный состав нескольких райотделов полиции. Благодаря случайным свидетелям, девочку нашли под утро,...
Мальчик с Путивльщины заставил поволноваться не только своих родителей, но и поднял по тревоге всех сотрудников полиции Сумщины и Черниговщины,...
5 суток родные и правоохранители разыскивали 89-летнюю пенсионерку, которая ушла из дома....
Работники полиции г. Ромны помогли разыскать без вести пропавшего 69-летнего мужчину....
Правоохранители Шостки разыскивают без вести пропавшую Колодко Марию Степановну, 1938 года рождения, жительницу города Шостки Сумской области. 20 марта 2016...