В Конотопе в ДТП пострадал мотоциклист 20 августа, около 10:00, в Конотопе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 42-летний мотоциклист получил телесные повреждения.

Предварительно установлено, что на перекрестке дорог по улице Генерала Тхора и улицы Островского в городе Конотоп 79-летний водитель автомобиля Ford Fusion допустил столкновение с мотоциклом Venom под управлением 42-летнего мужчины. В результате водителя мотоцикла с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого выясняют обстоятельства и причины этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.