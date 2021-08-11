В Конотопе в ДТП пострадал мотоциклист

Предварительно установлено, что на перекрестке дорог по улице Генерала Тхора и улицы Островского в городе Конотоп 79-летний водитель автомобиля Ford Fusion допустил столкновение с мотоциклом Venom под управлением 42-летнего мужчины. В результате водителя мотоцикла с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого выясняют обстоятельства и причины этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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