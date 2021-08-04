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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:49316

Сумские пограничники начали укрепление границы

5-й пограничный отряд, на Сумщине, продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинского-российского участка государственной границы в пределах Сумской области.

На сегодняшний день отряд охраняет участок государственной границы с Российской Федерацией протяженностью более 560 км, из которых почти 100 км - это реки.

Сейчас в пограничном отряде создана комплексная механизированная инженерная группа, первоочередной задачей которой является обустройство инженерных заграждений в виде противотранспортные рвов на угрожаемых направлениях госграницы.

К проведению мероприятий привлекается персонал и техника инженерных подразделений как 5-го пограничного отряда, так и других органов охраны границы.

Общество Граница Пограничники
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