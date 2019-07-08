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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах відкрилася концертна зала ім. Анатолія Кірноза

У сумському Національному академічному театрі драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна 3 червня відкрили концертну залу та пам’ятну дошку на честь диригента, педагога, заслуженого працівника культури України Анатолія Васильовича Кірноза.

В рамках церемонії відкриття відбулась велика концертна програма майстрів мистецтв театру за творами вітчизняної та європейської класики. Також, як символ єдності та подяки, до А. Кірноза у концертній програмі взяв участь народний оркестр духових інструментів сумського фахового коледжу мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського, якому Анатолій Васильович приділив багато років свого життя.

З ініціативою присвоїти концертній залі ім’я Анатолія Кірноза в травні 2020 року виступив колектив театру ім. М.С.Щепкіна. Вони, як і багато театралів та музикантів, вважають, що Анатолій Васильович Кірноз належить до плеяди яскравих особистостей, які своїм неоціненним творчим внеском суттєво збагатили музично-театральну скарбницю України. Що і зазначено на почесній дошці:

Анатолій Васильович Кірноз (1944 -2018) в  театрі ім. М.С.Щепкіна на посаді диригента  пропрацював з 1999 року до 2018 року.

Заслужений працівник культури України Анатолій Васильович Кірноз був першим диригентом і керівником оркестру, якій у 2014 році у цій залі презентував оркестрову програму в рамках творчої акції «Різдвяні зустрічі».

Анатолій Васильович присвятив своє життя служінню музиці. Був спочатку диригентом, а потім і головним диригентом симфонічного оркестру театру ім. М.С.Щепкіна. Та разом з колективом виборював нагороди, серед них Гран-Прі, якій щепкінці на 25-му Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Боромля – 2015» (м.Тростянець).

Також А.В. Кірноз 45 років займався викладацькою діяльністю в Сумському фаховому коледжі культури та мистецтв ім. Д. Бортнянського. За роки роботи він виховав цілу плеяду талановитих музикантів. За часи його керівництва оркестром у коледжі, колективу було присвоєне почесне звання “Народного”.

Як чудовий музикант і знаний диригент Анатолій Кірноз брав активну участь у створенні і відновленні вистав та концертних програм Національного академічного театру ім. М. Щепкіна, багато з яких і сьогодні є улюбленими серед шанувальників театрального та музичного мистецтва.

Відкрили почесну дошку А. Кірноза заступник голови Сумської обласної ради Олександр Стрельченко, заступник начальника управління культури Сумської обласної державної адміністрації Раїса Грицаєнко, вірна життєва супутниця життя А. Кірноза Тетяна Кірноз, директор Сумського фахового коледжу культури та мистецтв ім. Д. Бортнянського Надія Гринь, директор Національного академічного театру ім. М. Щепкіна Микола Юдін, пише АТС.

Досуг Анатолий Кирноз Театр им. Щепкина
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