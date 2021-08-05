Сниженный тариф на электроэнергию зафиксировали до средины 2022 года Кабинет министров Украины принял постановление о новых тарифах на электроэнергию, которые будут действовать с 1 октября 2021 до 1 мая 2022 года.

Индивидуальные потребители, которые используют менее 250 кВт-час / месяц, платить в этот период 1,44 грн / кВт-час.

Для бытовых клиентов с объемом потребления свыше 250 кВт-ч / месяц цена останется на уровне 1,68 грн / кВт-час.

Тариф 1,68 грн также сохранили для юрлиц-собственников или балансодержателей имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц и религиозных организаций.

По двухзонному счетчику индивидуальные и коллективные потребители, в том числе общежития, будут оплачивать половину тарифа в период с 23:00 до 7:00, в другие часы - полный тариф.

По трехзонному счетчику потребители платят 1,5 тарифа с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, а также 0,4 тарифа в ночное время с 23:00 до 7:00, в другие часы - фиксированный тариф.