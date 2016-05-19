Завтра у Сумах пройде Парад вишиванок Сумчан запрошують на масштабний Парад Вишиванок.

Міський Центр дозвілля молоді запрошує сумчан та гостей міста відсвяткувати День Незалежності України масштабним Парадом Вишиванок 24 серпня 2021 року.

Зустрічаємось о 18.30 біля Агенції промоції «Суми», за адресою вулиця Соборна, 27 та рушаємо центральними вулицями міста до молодіжного центру «Романтика».

Участь можуть брати всі охочі, але бажано бути у вишиванці або з державним прапором та обов`язково з гарним настроєм.

І вже там парад зустрічатиме 4-й Всеукраїнський музичний рок-фестиваль «Sumy Rock Fest», на якому представлені гурти з усіх куточків України. Хедлайнер фестивалю — український музичний гурт «ФІОЛЕТ».

Організаторами фестивалю є КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради, творче об`єднання «Янлуг» та Сумський міський центр дозвілля молоді Сумської міської ради спільно з партнерами.

Проведемо цей день разом! Чекаємо саме на вас!