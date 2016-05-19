Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:26202

Завтра у Сумах пройде Парад вишиванок

Сумчан запрошують на масштабний Парад Вишиванок.

Міський Центр дозвілля молоді запрошує сумчан та гостей міста відсвяткувати День Незалежності України масштабним Парадом Вишиванок 24 серпня 2021 року.

Зустрічаємось о 18.30 біля Агенції промоції «Суми», за адресою вулиця Соборна, 27 та рушаємо центральними вулицями міста до молодіжного центру «Романтика».

Участь можуть брати всі охочі, але бажано бути у вишиванці або з державним прапором та обов`язково з гарним настроєм.

І вже там парад зустрічатиме 4-й Всеукраїнський музичний рок-фестиваль «Sumy Rock Fest», на якому представлені гурти з усіх куточків України. Хедлайнер фестивалю — український музичний гурт «ФІОЛЕТ».

Організаторами фестивалю є КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради, творче об`єднання «Янлуг» та Сумський міський центр дозвілля молоді Сумської міської ради спільно з партнерами.

Проведемо цей день разом! Чекаємо саме на вас!

 
Досуг Парад вышиванок
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчан запрошують на масштабний Парад Вишиванок
18.08.2021 09:05

Сумчан запрошують на масштабний Парад Вишиванок

Міський Центр дозвілля молоді запрошує сумчан та гостей міста відсвяткувати День Незалежності України масштабним Парадом Вишиванок 24 серпня 2021 року....

Завтра у Сумах пройде парад вишиванок
23.08.2019 08:03

Завтра у Сумах пройде парад вишиванок

На День Незалежності України у Сумах пройде парад вишиванок....

У Сумах пройде парад вишиванок
16.08.2019 13:27

У Сумах пройде парад вишиванок

На День Незалежності України у Сумах пройде парад вишиванок....

17.08.2018 16:25

На День прапора в Сумах влаштують парад вишиванок і концерт

Сумський міський центр дозвілля молоді запрошує сумчан на Парад вишиванок та святкування Дня прапора в нашому місті....

19.05.2016 09:34

В Сумах пройдет Парад вышиванок

Сегодня, 19 мая, в 18:30 сумчан приглашают приобщиться к Параду вышиванок....

view counter

Статьи

Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»
21.08.2021 14:40
Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.50; 17.00
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.40
Опівночі у високій траві (Рендалл Емметт, 2021)
Опівночі у високій траві (Рендалл Емметт, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00; с 23.08 - 20.30
Ремінісценція (Ліза Джой, 2021)
Ремінісценція (Ліза Джой, 2021)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.00; 20.00; 22.00
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 14.05; 17.00; 18.10
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Кино Планета Кіно
22.30; с 23.08 - 20.45
Персонаж (Шон Леві, 2020)
Персонаж (Шон Леві, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.45; 15.55; 17.25; 19.45

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.