В Ахтырке столкнулись легковушка и мотоцикл: один травмированный Полиция расследует обстоятельств ДТП, в результате которого травмирован человек.

16 августа, около 15.30, в городе Ахтырка по улице Батюка 25-летний водитель автомобиля Фольксваген Гольф совершил столкновение с мотоциклом БМВ, под управлением 43-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения. «Скорой» он был госпитализирован в Ахтырскую ЦРБ.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливают обстоятельства и причины этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.