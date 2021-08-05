В Ахтырке столкнулись легковушка и мотоцикл: один травмированный

16 августа, около 15.30, в городе Ахтырка по улице Батюка 25-летний водитель автомобиля Фольксваген Гольф совершил столкновение с мотоциклом БМВ, под управлением 43-летнего мужчины.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения. «Скорой» он был госпитализирован в Ахтырскую ЦРБ.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливают обстоятельства и причины этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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