Сумчан запрошують на масштабний Парад Вишиванок Міський Центр дозвілля молоді запрошує сумчан та гостей міста відсвяткувати День Незалежності України масштабним Парадом Вишиванок 24 серпня 2021 року.

Зустрічаємось о 18.30 біля Агенції промоції «Суми», за адресою вулиця Соборна, 27 та рушаємо центральними вулицями міста до молодіжного центру «Романтика».

Участь можуть брати всі охочі, але бажано бути у вишиванці або з державним прапором та обов`язково з гарним настроєм.

І вже там парад зустрічатиме 4-й Всеукраїнський музичний рок-фестиваль «Sumy Rock Fest», на якому представлені гурти з усіх куточків України. Хедлайнер фестивалю — український музичний гурт «ФІОЛЕТ».

Організаторами фестивалю є КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради, творче об`єднання «Янлуг» та Сумський міський центр дозвілля молоді Сумської міської ради спільно з партнерами.

Проведемо цей день разом! Чекаємо саме на вас!