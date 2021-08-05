Сумы будут прощаться с Владимиром Голубничим 19 августа Прославленного сумчанина Владимира Голубничего проведут в последний путь в четверг, 19 августа.

Прощание с лучшим скороходом XX века состоится в Сумском национальном академическом театре им. Щепкина с 9:00 до 11:00.

После этого спортсмена отпоют на Центральном кладбище, где похоронят на Аллее Героев.