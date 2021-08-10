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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:26239

Сборная Украины с конотопчанкой в составе продолжает громить соперниц

В Грузии продолжается чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 17 лет во втором дивизионе.

После победы в первой игре над грузинками 38:18 сборная Украины встречалась с Люксембургом и победила еще более уверенно 33:12. Четыре мяча на счету воспитанницы Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анастасии Ткач, которая выступает за ГК «СумДУ».

Кроме этой победы, украинкам, как и всем участницам группы А, засчитана победа над неприехавшей сборной Греции 10:0.

12 августа украинки за первое место в группе сыграют с Нидерландами, у которых, как и у наших, 6 очков.

Спорт Гандбол
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