Англійська для всіх: у Сумах встановлюватимуть рекорд України

Наступної суботи, 21 серпня, в МЦ «Романтика» заняття проведе один з найвідоміших вчителів країни, автор книг із вивчення іноземної мови – Станіслав ДУГІН.
Початок уроку о 10:30. Для участі у занятті та встановленні рекорду необхідно зареєструватися за посиланням.
Деталі можна дізнатися за телефоном: (050) 6536377.
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