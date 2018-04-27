Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:04394

Англійська для всіх: у Сумах встановлюватимуть рекорд України

Сумчан і гостей міста запрошують долучитися до встановлення рекорду України з наймасштабнішого уроку англійської мови.

Наступної суботи, 21 серпня, в МЦ «Романтика» заняття проведе один з найвідоміших вчителів країни, автор книг із вивчення іноземної мови – Станіслав ДУГІН.

Початок уроку о 10:30. Для участі у занятті та встановленні рекорду необхідно зареєструватися за посиланням.

Деталі можна дізнатися за телефоном: (050) 6536377.

Общество Английский язык Рекорд
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Учительница английского языка с Сумщины вошла в ТОП-10 учителей премии Global Teacher Prize Ukraine 2019
06.09.2019 17:15

Учительница английского языка с Сумщины вошла в ТОП-10 учителей премии Global Teacher Prize Ukraine 2019

Оксана Мироняк, учительница английского языка Ахтырской ООШ №1 - в ТОП-10 учителей Украины по версии премии Global Teacher Prize Ukraine...

30.05.2019 12:34

Больше сотни зарегистрированных на ВНО по английскому не явились на тестирование (видео)

Почти две тысячи школьников сдавали внешнее независимое оценивание по английскому языку в Сумах и Шостке....

В Ромнах на Крещение хотят установить рекорд
18.01.2019 12:15

В Ромнах на Крещение хотят установить рекорд

Федерация вольной борьбе Роменщины приглашает всех желающих детей (приходить с родителями) установить рекорд на Крещение вместе с борцами....

Сумские копы взялись за изучение английского
12.11.2018 09:41

Сумские копы взялись за изучение английского

Патрульные начали изучение английского языка вместе с волонтером Корпуса Мира США в Украине Лари Ханом....

Сумские школьники получили грамоты и сувениры от британской королевы Елизаветы II
27.04.2018 10:22

Сумские школьники получили грамоты и сувениры от британской королевы Елизаветы II

Во вторник, 24 апреля, на базе школы № 1 состоялось торжественное закрытие городской олимпиады по английскому языку среди учащихся 4-х...

Новости

На Сумщине еще 18 человек подхватили коронавирус
Сегодня 09:15
Замдиректора предприятия, сжигавший опасные медотходы в Сумах, отделался 17 тыс. грн штрафа
Сегодня 09:48
Англійська для всіх: у Сумах встановлюватимуть рекорд України
Сегодня 09:04
Сборная Украины с конотопчанкой в составе продолжает громить соперниц
Сегодня 08:26
До Дня Незалежності України та Державного прапору України сумські рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки
Сегодня 08:01
На Сумщине попрощались с погибшим защитником Украины
Вчера 20:27
Избрана мера пресечения за разбойное нападение на кредитную организацию
Вчера 20:16
Засмічення земель у Сумах небезпечними відходами завдало державі понад 12 млн. грн. збитків
Вчера 18:16
До Шостки були передані цікаві історичні речі, пов’язані із гетьманом Скоропадським
Вчера 17:58
На Сумщине 4-й год не могут начать суд над разгонщиками Майдана
Вчера 17:31
На завтра мэр Сум созывает срочную сессию горсовета
Вчера 17:23
На Сумщине ожидается снижение температуры воздуха
Вчера 17:01
view counter

Статьи

Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
05.08.2021 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
05.08.2021 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
05.08.2021 09:04
Ігор Черненко: «У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень місцевого чемпіонату»
03.08.2021 16:38
Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
03.08.2021 15:44
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.10
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15; 20.10
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
10.10; 13.40; 16.15; 18.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.