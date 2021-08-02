До Дня Незалежності України та Державного прапору України сумські рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки

Насамперед, під час проведення феєрверків (салютів) дотримуватись правил пожежної безпеки в Україні. Не дозволяти брати участь у заході дітям, вдягненим в одяг з легкозаймистих матеріалів, не підходити до місця проведення феєрверку (салюту) ближче ніж на 300 м. Під час масового заходу не наближатися до електроприладів, музичної апаратури, які живляться електрострумом. У разі виявлення обірваних проводів, неізольованої проводки, іскріння проводки негайно повідомити організаторів.
Пам’ятайте, що в разі виникнення пожежі або надзвичайних ситуації:
- негайно повідомити організаторів про виникнення пожежі, аварійної ситуації;
- чітко виконувати команди організаторів (не панікувати, не кричати, спокійно йти до запасних виходів);
- після евакуації вишикуватися в зазначеному місці і зазначити свою присутність для обліку, нікуди після евакуації без дозволу не йти;
- у разі, якщо непередбачувана ситуація виходить з-під контролю, терміново дзвонити за номером 101, повідомити про пожежу або аварійну ситуацію, назвати своє прізвище та ім’я та адресу установи. Коротко описати ситуацію: кількість людей, відкритий чи закритий вогонь.
Також теплі погодні умови сприяють відпочинку на природі, особливо в період свят. У зв’язку з цим на передодні свят рятувальники закликають бути обережними під час відвідування лісів, відпочинку на берегах водойм, адже недопалок або багаття, залишене без нагляду, можуть спричинити велику біду.
Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області
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