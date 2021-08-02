Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:01206

До Дня Незалежності України та Державного прапору України сумські рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки

З метою забезпечення пожежної безпеки місць, що будуть задіяні для проведення святкових заходів до Дня Незалежності України та Державного прапора України, рятувальники закликають громадян дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки напередодні та під час свят, аби вони пройшли без надзвичайних подій.

Насамперед, під час проведення феєрверків (салютів) дотримуватись правил пожежної безпеки в Україні. Не дозволяти брати участь у заході дітям, вдягненим в одяг з легкозаймистих матеріалів, не підходити до місця проведення феєрверку (салюту) ближче ніж на 300 м. Під час масового заходу не наближатися до електроприладів, музичної апаратури, які живляться електрострумом. У разі виявлення обірваних проводів, неізольованої проводки, іскріння проводки негайно повідомити організаторів.

Пам’ятайте, що в разі виникнення пожежі або надзвичайних ситуації:

- негайно повідомити організаторів про виникнення пожежі, аварійної ситуації;

- чітко виконувати команди організаторів (не панікувати, не кричати, спокійно йти до запасних виходів);

- після евакуації вишикуватися в зазначеному місці і зазначити свою присутність для обліку, нікуди після евакуації без дозволу не йти;

- у разі, якщо непередбачувана ситуація виходить з-під контролю, терміново дзвонити за номером 101, повідомити про пожежу або аварійну ситуацію, назвати своє прізвище та ім’я та адресу установи. Коротко описати ситуацію: кількість людей, відкритий чи закритий вогонь.

Також теплі погодні умови сприяють відпочинку на природі, особливо в період свят. У зв’язку з цим на передодні свят рятувальники закликають бути обережними під час відвідування лісів, відпочинку на берегах водойм, адже недопалок або багаття, залишене без нагляду, можуть спричинити велику біду. 

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество ГСЧС
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

За неделю на Сумщине зарегистрировано 241 опасное событие
09.08.2021 14:55

За неделю на Сумщине зарегистрировано 241 опасное событие

Случаев гибели и травмирования людей на пожарах не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 10 строений и 6 единиц автотракторной техники....

На Сумщины прогнозируют пожароопасный период
09.08.2021 08:45

На Сумщины прогнозируют пожароопасный период

По прогнозу областного Гидрометцентра, в период с 9 по 11 августа на большей территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (наивысшего...

Рятувальники провели роз`яснювальну роботу з дітьми та практичне тренування з персоналом дитячого оздоровчого табору “Універ” СумДУ
03.08.2021 13:30

Рятувальники провели роз`яснювальну роботу з дітьми та практичне тренування з персоналом дитячого оздоровчого табору “Універ” СумДУ

2 серпня в урочищі Баранівка працівники Сумського районного управління Головного управління ДСНС України в Сумській області провели роз`яснювальну роботу з...

На Сумщины прогнозируют пожароопасный период
03.08.2021 10:09

На Сумщины прогнозируют пожароопасный период

По прогнозу областного Гидрометцентра, в период с 3 по 5 августа на большей территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (наивысшего...

За неделю на Сумщине зарегистрировано 241 опасное событие
02.08.2021 13:27

За неделю на Сумщине зарегистрировано 241 опасное событие

В результате пожаров 1 человек погиб, еще 3 - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 19 зданий и 5 единиц автотракторной...

Новости

На Сумщине еще 18 человек подхватили коронавирус
Сегодня 09:15
Замдиректора предприятия, сжигавший опасные медотходы в Сумах, отделался 17 тыс. грн штрафа
Сегодня 09:48
Англійська для всіх: у Сумах встановлюватимуть рекорд України
Сегодня 09:04
Сборная Украины с конотопчанкой в составе продолжает громить соперниц
Сегодня 08:26
До Дня Незалежності України та Державного прапору України сумські рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки
Сегодня 08:01
На Сумщине попрощались с погибшим защитником Украины
Вчера 20:27
Избрана мера пресечения за разбойное нападение на кредитную организацию
Вчера 20:16
Засмічення земель у Сумах небезпечними відходами завдало державі понад 12 млн. грн. збитків
Вчера 18:16
До Шостки були передані цікаві історичні речі, пов’язані із гетьманом Скоропадським
Вчера 17:58
На Сумщине 4-й год не могут начать суд над разгонщиками Майдана
Вчера 17:31
На завтра мэр Сум созывает срочную сессию горсовета
Вчера 17:23
На Сумщине ожидается снижение температуры воздуха
Вчера 17:01
view counter

Статьи

Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
05.08.2021 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
05.08.2021 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
05.08.2021 09:04
Ігор Черненко: «У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень місцевого чемпіонату»
03.08.2021 16:38
Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
03.08.2021 15:44
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.10
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15; 20.10
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
10.10; 13.40; 16.15; 18.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.