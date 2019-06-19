На «Площади звезд» в Киеве открыли именные звезды сестер Семеренко 9 августа в центре Киева на «Площади звезд» (совместный проект ТРЦ «Gulliver» и Министерства молодёжи и спорта Украины) появились новые звезды. Теперь там высечены также имена олимпийских чемпионок сумчанок Валентины и Виты Семеренко.

На «Площади звезд» по словам организаторов увековечена память великих, известных и популярных украинцев, сделавших неоценимый вклад в развитие украинской культуры и спорта. Немного ранее были открыты звезды в честь других украинских биатлонисток - Елены Билосюк (Пидгрушной) и Юлии Джимы.