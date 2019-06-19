На «Площади звезд» в Киеве открыли именные звезды сестер Семеренко

На «Площади звезд» по словам организаторов увековечена память великих, известных и популярных украинцев, сделавших неоценимый вклад в развитие украинской культуры и спорта.
Немного ранее были открыты звезды в честь других украинских биатлонисток - Елены Билосюк (Пидгрушной) и Юлии Джимы.
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