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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На «Площади звезд» в Киеве открыли именные звезды сестер Семеренко

9 августа в центре Киева на «Площади звезд» (совместный проект ТРЦ «Gulliver» и Министерства молодёжи и спорта Украины) появились новые звезды. Теперь там высечены также имена олимпийских чемпионок сумчанок Валентины и Виты Семеренко.

На «Площади звезд» по словам организаторов увековечена память великих, известных и популярных украинцев, сделавших неоценимый вклад в развитие украинской культуры и спорта.

Немного ранее были открыты звезды в честь других украинских биатлонисток - Елены Билосюк (Пидгрушной) и Юлии Джимы.

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Спорт Сестры Семеренко
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