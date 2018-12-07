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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:25346

Сумские депутаты не знают, что делать с землей, захваченной у 12-й школы

Состоялось выездное заседание постоянной комиссии Сумского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства, регулирования земельных отношений, природопользования и экологии.

На повестку дня городские избранники утвердили один вопрос - о возобновлении договора аренды земельного участка физическому лицу-предпринимателю по адресу: ул. Засумская, 3/1 (цветочный павильон), с учетом того фактора, что на данном земельном участке находится его недвижимое имущество.

Речь шла о том, что в настоящее время остается нерешенной ситуация между арендатором - физическим лицом-предпринимателем и непосредственно общественностью (в лице администрации школы № 12 и родительского комитета учебного заведения).

Правовое управление горсовета обращалось к Ковпаковский районный суд города Сумы с исковым заявлением об освобождении части земельного участка, который был самовольно захвачен. В соответствии с решением суда, арендатора обязали освободить самовольно захваченные 2,5 сотки земельного участка и запретили осуществлять строительство без согласия городского совета. Вместе с тем, этот земельный участок в соответствии с Генеральным планом относится к зоне Г-3, а именно является учебным.

Также в ходе выездного заседания было отмечено, что есть пожелания жителей и соответствующее решение городского совета от 26 сентября 2018 № 3824-МР «Об использовании земельного участка коммунальной собственности, который находится в аренде у физического лица - предпринимателя, для общественных нужд» и решение городского совета от 12 мая 2021 № 982-МР «Об отказе в возобновлении договора аренды земельного участка, заключенного с физическим лицом-предпринимателем по адресу: ул. Засумская, 3/1, площадью 0,0600 га». Поэтому, учитывая это, земельный участок должен использоваться как зона отдыха детей-школьников.

Заслушав информацию нескольких сторон (представителей школы № 12, застройщика и структурных подразделений), депутаты решили перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание постоянной комиссии.

Право Котлован на Засумской
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