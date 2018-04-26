В Сумской мэрии нарисовали, как будет выглядеть благоустройство вокруг фонтана «Садко»

- Есть проект того, как будет выглядеть фонтан после работ и надеемся, что сумчане останутся довольны, - заявил директор департамента Александр Журба Вашему шансу.
Правда, не сказал, будет ли работать сам фонтан, ведь денег на его ремонт так и не выделили…
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