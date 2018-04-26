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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:30421

В Сумской мэрии нарисовали, как будет выглядеть благоустройство вокруг фонтана «Садко»

Директор департамента инфраструктуры Александр Журба показал, как будет выглядеть благоустройство вокруг фонтана «Садко»

- Есть проект того, как будет выглядеть фонтан после работ и надеемся, что сумчане останутся довольны, - заявил директор департамента Александр Журба Вашему шансу.

Правда, не сказал, будет ли работать сам фонтан, ведь денег на его ремонт так и не выделили…

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Общество Фонтан Садко
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