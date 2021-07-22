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Програма Президента України «Велике будівництво» на Сумщині набирає обертів: продовжуються ремонти доріг місцевого значення

На замовлення ДП «Дороги Сумщини» підрядною організацією ТОВ «Хозхімсервіс» розпочато поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 191506 Храпівщина – Могриця – /Т-19-01 / км 14+ 700-км 17+200.

«Велике будівництво» Володимира Зеленського не просто «зшиває» якісними дорогами країну, ця програма зшиває кожну громаду на Сумщині, кожен район та і всю область, – зазначив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький. – Тому що місцеві дороги, які ми зараз відновлюємо, ведуть до шкіл, лікарень, закладів дозвілля тощо».

Щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 191506 Храпівщина – Могриця – /Т-19-01 / км 14+ 700-км 17+200, наразі проводяться роботи з влаштування вирівнючого шару з щебенево-піщаної суміші.

Усі роботи виконуються під контролем фахівців ДП «Дороги Сумщини».

Довідково

На здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191506 Храпівщина – Могриця – /Т-19-01 / км 14+ 700-км 17+200 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачено 18 мільйонів гривень. За ці кошти буде відремонтовано 2,5 км дороги.

Экономика
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