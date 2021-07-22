ФК «Сумы» сыграет на «Юбилейном»

Матч пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 17.00.
Стоимость билета - 20 гривен. Детям до 12 лет вход бесплатный, при предъявлении документа, подтверждающего возраст. Купить билет вы сможете в день игры в кассах стадиона «Юбилейный».
После первого тура (0:3 от СК «Полтава») «сумчане» на последнем месте в турнирной таблице группы Б второй лиги. «Яруд» с 1 очком на 4-м месте после ничью с «Викторией» из Николаевки 3:3.
Напомним: ФК «Сумы» финансируется из городского бюджета. На год клубу выделили несколько миллионов гривен. В том числе 1,5 млн на последней сессии горсовета. На весь остальной спорт дали 1,7 млн грн.
Оно опубликовано на странице ФК «Альянс» в Фейсбуке....
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