Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:02416

ФК «Сумы» сыграет на «Юбилейном»

Игра второго тура чемпионата Украины по футболу между ФК «Сумы» и мариупольским «Ярудом» пройдет 31 июля.

Матч пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 17.00.

Стоимость билета - 20 гривен. Детям до 12 лет вход бесплатный, при предъявлении документа, подтверждающего возраст. Купить билет вы сможете в день игры в кассах стадиона «Юбилейный».

После первого тура (0:3 от СК «Полтава») «сумчане» на последнем месте в турнирной таблице группы Б второй лиги. «Яруд» с 1 очком на 4-м месте после ничью с «Викторией» из Николаевки 3:3.

Напомним: ФК «Сумы» финансируется из городского бюджета. На год клубу выделили несколько миллионов гривен. В том числе 1,5 млн на последней сессии горсовета. На весь остальной спорт дали 1,7 млн грн.

Спорт Анонс ФК Сумы Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Президент липоводолинского «Альянса» сделала официальное заявление о будущем команды
Сегодня 11:03

Президент липоводолинского «Альянса» сделала официальное заявление о будущем команды

Оно опубликовано на странице ФК «Альянс» в Фейсбуке....

Липоводолинский «Альянс» снимается с Первой лиги
Вчера 14:47

Липоводолинский «Альянс» снимается с Первой лиги

Президент «Альянса» Сергей Демченко прокомментировал информацию о том, что клуб из Липовой Долины рассматривает возможность снятия с Первой лиги....

У Сумах покажуть виставку «Друзів Дагера»
Вчера 08:38

У Сумах покажуть виставку «Друзів Дагера»

29 липня у Центральній міській бібліотеці ім. Т.Шевченка (вул. кооперативна, 6, 2-й поверх) відкриється виставка фототовариства «Друзі Дагера» «У цих...

Президент «Альянса» о матче с «Металлистом»: «Приезжают и убивают команду. Будем что-то решать, или снимать команду»
26.07.2021 21:36

Президент «Альянса» о матче с «Металлистом»: «Приезжают и убивают команду. Будем что-то решать, или снимать команду»

Президент липоводолинского «Альянса» Сергей Демченко очень недоволен судейством в матче против «Металлиста»....

«Альянс» уступил в первом матче
26.07.2021 20:25

«Альянс» уступил в первом матче

Сегодня, 26 июля, в Сумах прошел первый матч липоводолинского «Альянса» в новом сезоне....

Новости

На Сумщине еще 39 человек подхватили коронавирус
Сегодня 08:43
Президент липоводолинского «Альянса» сделала официальное заявление о будущем команды
Сегодня 11:03
Сумчанка ищет свидетелей ДТП
Сегодня 10:30
Аспирантка СумГУ покинула Олимпиаду после второго раунда турнира по дзюдо
Сегодня 10:12
Полицейские установили очередного сумчанина, который хранил видеозаписи с детской порнографией
Сегодня 09:56
Выпускница Сумского педа отстрелялась на Олимпиаде
Сегодня 09:54
В Псле под Сумами массово погибла рыба. Экоинспекция взяла пробы воды
Сегодня 09:04
ФК «Сумы» сыграет на «Юбилейном»
Сегодня 08:02
На Сумщине детей от 12 лет будут прививать от коронавируса вакциной Pfizer. Но не всех
Вчера 19:10
Украина ввела новые правила пересечения границы для противодействия штамму COVID-19 «Дельта»
Вчера 18:21
В Сумах начнут массовую вакцинацию педагогов
Вчера 18:13
В Ахтырке проезд в маршрутках хотят поднять до 8 грн
Вчера 17:56
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Почему стоит перейти на iPhone 12
Вчера 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
26.07.2021 12:31
Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard
26.07.2021 09:46
Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
23.07.2021 19:17
Большие картины – стильное решение в интерьере ®
23.07.2021 17:38
Двух СБУшников отпустили, а третий "запел": новые детали нападения на сумских пограничников
22.07.2021 21:19
Валерій Партала: Моя справа – помста Бови за наші антикорупційні розслідування
22.07.2021 09:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.