ФК «Сумы» сыграет на «Юбилейном» Игра второго тура чемпионата Украины по футболу между ФК «Сумы» и мариупольским «Ярудом» пройдет 31 июля.

Матч пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 17.00.

Стоимость билета - 20 гривен. Детям до 12 лет вход бесплатный, при предъявлении документа, подтверждающего возраст. Купить билет вы сможете в день игры в кассах стадиона «Юбилейный».

После первого тура (0:3 от СК «Полтава») «сумчане» на последнем месте в турнирной таблице группы Б второй лиги. «Яруд» с 1 очком на 4-м месте после ничью с «Викторией» из Николаевки 3:3.

Напомним: ФК «Сумы» финансируется из городского бюджета. На год клубу выделили несколько миллионов гривен. В том числе 1,5 млн на последней сессии горсовета. На весь остальной спорт дали 1,7 млн грн.