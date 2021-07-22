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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:21201

Украина ввела новые правила пересечения границы для противодействия штамму COVID-19 «Дельта»

В частности, обязательная 14-дневная самоизоляция устанавливается для всех невакцинированных лиц, находящихся более 7 дней за последние две недели в России или Индии.

Пересечение государственной границы для Украинской, прибывших из любых стран, является беспрепятственным при наличии:

- полного курса вакцинации;

- справки 063-О о первой прививке.

Для иностранцев необходимо иметь страховой полис и один из документов:

- отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа);

- отрицательный тест на антиген (за 72 часа);

- полный курс вакцинации.

В случае отсутствия необходимых документов устанавливается приложение «Вдома» человек начинает самоизоляцию через 72 часа, если результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанного уже в Украине после пересечения границы, положительный.

Если невозможно использовать приложение «Вдома», человек будет находиться в обсервации.

Общество
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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