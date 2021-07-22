Украина ввела новые правила пересечения границы для противодействия штамму COVID-19 «Дельта»

Пересечение государственной границы для Украинской, прибывших из любых стран, является беспрепятственным при наличии:
- полного курса вакцинации;
- справки 063-О о первой прививке.
Для иностранцев необходимо иметь страховой полис и один из документов:
- отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа);
- отрицательный тест на антиген (за 72 часа);
- полный курс вакцинации.
В случае отсутствия необходимых документов устанавливается приложение «Вдома» человек начинает самоизоляцию через 72 часа, если результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанного уже в Украине после пересечения границы, положительный.
Если невозможно использовать приложение «Вдома», человек будет находиться в обсервации.