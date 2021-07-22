На Сумщине детей от 12 лет будут прививать от коронавируса вакциной Pfizer. Но не всех По желанию родителей в Сумской области прививать от коронавируса детей от 12 лет. Это будут делать вакциной американской компании Pfizer. До этого прививки этой вакциной делали детям с 16 лет, а остальным вакцинами - с 18-ти.

По словам заместителя начальника областного управления здравоохранения Галины Хометы, массовой вакцинации детей в области нет, и прививки должно быть обосновано серьезными причинами, пишет Суспільне.

«Ребенок должен или поехать учиться в страну, в которой обязательные является наличие прививки, или иметь серьезный риск получить сложную форму заболевания», - объясняет Галина Хомета.

Для того, чтобы ребенка прививали, родители должны обратиться к своему педиатру. По мнению сумчанок, с которыми пообщались журналисты прививки для детей не требуются, хотя это облегчит жизнь во время путешествий.

По словам Галины Хометы, пока на Сумщине ни одного ребенка не прививали от COVID-19.