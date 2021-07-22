По словам заместителя начальника областного управления здравоохранения Галины Хометы, массовой вакцинации детей в области нет, и прививки должно быть обосновано серьезными причинами, пишет Суспільне.
«Ребенок должен или поехать учиться в страну, в которой обязательные является наличие прививки, или иметь серьезный риск получить сложную форму заболевания», - объясняет Галина Хомета.
Для того, чтобы ребенка прививали, родители должны обратиться к своему педиатру. По мнению сумчанок, с которыми пообщались журналисты прививки для детей не требуются, хотя это облегчит жизнь во время путешествий.
По словам Галины Хометы, пока на Сумщине ни одного ребенка не прививали от COVID-19.
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