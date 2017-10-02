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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:19274

На Сумщині проведуть фестиваль субетносів України

Новослобідська громада отримала перемогу в конкурсі від Українського культурного фонду.

Мова йде про фестиваль «На гостини до горюнів», куди громада планує запросити українців, які представляють інші субетноси та великі етнографічні групи.
Метою фестивалю є знайомство з унікальною культурою горюнів-українців та інших етнічних груп України.
Громада планує провести фестиваль в рамках святкування 30-ї річниці незалежності України та запросити виступити народні фольклорні колективи горюнів, колективи з м. Суми, сусідніх громад, Донеччини, Полтавщини, Чернігівщини.
Плануються локації для фото, концерти, старовинні весільні та інші обряди, вокальні колективи та естрадні солісти.
«Впровадження проєкту збільшить інформованість українців про унікальні субетноси, як Новослобідської громади, так і України, створить умови дітям та молоді Сумщини, інших регіонів для вивчення та поглиблення знань про місцеві народи України.
При цьому проєкт зможе залучити більш широку аудиторію туристів, шанувальників автентичної української культури, дітей та молоді. Також проєкт сприятиме збереженню культурної спадщини, промоції цілісного розуміння субетносу Сумщини», - зазначається в описі проєкту.
Над проєктом фестивалю Новослобідська громада працювала спільно з командою Сумського регіонального офісу Програми U-LEAD, експертом з проєктного циклу Програми U-LEAD Григорієм Перервою.
«Неочікувані перемоги – приємна штука. Хочу привітати з перемогою всю Новослобідську громаду, яка вклали всі свої сили в проєкт та команду Сумського регіонального офісу, яка опікувалися цим проєктом.
Чому неочікувана? Було дуже мало часу на підготовку проєкту – додатковий конкурс встановив дуже стислі терміни на подання пакету документів. Проєкт виявився один з кращих серед тих, що було подано. Тепер хочу запросити всіх на фестиваль субетносів України «На гостини до горюнів», - прокоментував Григорій Перерва.

Досуг Горюны
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головний тренер ФК "Альянс"

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