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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:23204

В Шостке в ДТП травмирован мотоциклист

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля по улице Бульварной в Шостке.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с потерпевшим в полицию поступило от случайных свидетелей. На указанное место немедленно выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что 65-летний водитель мопеда «Рига», не справился с управлением и упал.

В результате получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Полицейские призывают всех участников дорожного движения к взаимоуважению на дороге, быть внимательными и дисциплинированными, выполнять все требования, предусмотренные Правилами дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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головний тренер ФК "Альянс"

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