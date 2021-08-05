Жителів Сумщини запрошують «На гостини до Горюнів»

Так, в рамках програми заплановані екскурсії до Музею горюнської культури та Софронівського монастиря. На фестивалі будуть організовані тематичні фотозони з солом’яних фігур, дитяча ігрова локація в етностилі, ярмарка крафтових виробників Сумщини, містечко народних ремесел тощо.
Також працюватимуть театр народного (горюнського костюму), контактна локація із свійськими тваринами, гастрономічна локація «Горюнські смаки».
О 13.00 19 серпня відбудеться офіційне відкриття фестивалю, а о 14.00 пройдуть урочисті заходи з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
Також у програмі фестивалю – концертна програма за участю колективів із Сумщини, Донеччини, Полтавщини та Чернігівщини. І закінчиться фестиваль о 21.00 святковим файєр-шоу.
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