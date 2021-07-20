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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:57139

Кожна громада може отримати від держави до 2 млн грн на розвиток соціальних послуг в рамках пілотного проекту

Уряд спростив умови участі територіальних громад у пілотному проекті „Розвиток соціальних послуг”. Кожна громада, яка візьме участь у проекті, отримає від держави до 2 млн. грн. на рік на розвиток соціальних послуг. Відповідна постанова прийнята сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України.

У 2020 році коштами з державного бюджету, передбаченими на цей пілотний проект, не змогла скористатися жодна громада через недостатній розвиток соціальної інфраструктури. Проаналізувавши ситуацію, Міністерство соціальної політики України спростило умови участі у пілотному проекті. Тепер на державну допомогу може претендувати кожна територіальна громада, у якій працює хоча б один фахівець із соціальної роботи. Також передбачається можливість участі у проекті надавачів соціальних послуг державного, комунального та недержавного секторів.

«Ключові соціальні послуги мають бути доступні людині за місцем її проживання – у територіальній громаді. Ми розуміємо, що на місцевому рівні не вистачає кваліфікованих спеціалістів та ресурсів для створення якісних соціальних послуг, тому спростили умови участі у конкурсі, щоб кожна територіальна громада мала можливість отримати державну допомогу на розвиток соціальних послуг», – зазначила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Громади, які візьмуть участь у пілотному проекті, отримають фінансування на запровадження ключових соціальних послуг: денного догляду для дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та людей похилого віку; супроводу під час інклюзивного навчання; соціального супроводу при працевлаштуванні та під час роботи; тимчасового відпочинку для батьків або опікунів, які доглядають за дітьми з інвалідністю;  підтриманого проживання; стаціонарного догляду.

З детальними умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Джерело: Міністерство соціальної політики України

Общество
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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