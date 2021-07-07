Полиция Сум разыскивает аферистов, обманувших пенсионерок

В первом случае в полицию обратилась 70-летняя женщина. Заявительница рассказала, что на ее телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о ДТП, к которому якобы причастен ее сын. Через некоторое время мужчина пришел в квартиру потерпевшей, где он отдала ему 17 000 гривен для спасения своего сына. Придя в себя после шока, женщина все же решила позвонить сыну, от которого ей и стало известно, что она стала жертвой мошеннической «схемы».
Во втором случае жертвой аферистки стала 72-летняя сумчанка, которая на одной из улиц города встретила женщину. Незнакомка заняла заявительницу разговором, входя в доверие, убедила ее, что на нее навели «порчу» и пообещала помочь в решении несуществующей проблемы. В конце концов женщина отдала незнакомке 17 000 гривен и золотые украшения. Впоследствии женщина пришла в себя и поняла, что попала под влияние опытной мошенницы.
В полиции возбуждены уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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