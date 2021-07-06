Рятувальники провели профілактичний рейд по водним об`єктам на території Сумського району

Зокрема, у період з 20 липня 2021 року по 22 липня у Сумському районі співробітники Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області завітали до місць відпочинку поблизу водойм. Там були проведені бесіди з відпочивальниками щодо правил безпеки на водних об`єктах. Інспекторський склад наголосив, що у жодному разі не можна заходити до водойми у нетверезому стані. Небезпечно запливати далеко від берега та пірнати на велику глибину, адже судоми можуть звести ноги, що найімовірніше призведе до загибелі. Важливо стежити одне за одним, а особливо — за дітьми. Для кращого засвоєння отриманої інформації присутні одержали тематичні пам`ятки.
Такі профілактичні рейди нагадують людям про необхідність бути обережними у повсякденному житті. Виконання простих правил безпеки дозволить зберегти життя та здоров`я не лише собі, а й іншим людям. Тому рятувальники й надалі проводитимуть відповідні заходи.
Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області
Случаев гибели людей на пожарах не зарегистрировано. В результате пожаров травмировано 3 человека. Огнем уничтожено и повреждено 15 зданий и...
Случаев гибели и травмирования людей на пожарах не зарегистрированы. Огнем уничтожено и повреждено 12 зданий и 1 единицу автотракторной техники....
За вікном літо. Все більше хочеться покинути квартиру й відправитися на природу, здебільшого до лісу або річки. Тому на часі...
Случаев гибели и травмирования людей не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 16 зданий и 3 единицы автотракторной техники....
Традиційно в ніч з 6 на 7 липня відзначається свято Івана Купала. Супроводжується воно запусканням дівочих вінків у воду, стрибками...