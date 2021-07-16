ЦИК признала сумчанина Антона Швачко нардепом вместо Монастырского Центральная избирательная комиссия признала Антона Швачко депутатом Верховной Рады Украины.

Такое решение комиссия приняла на заседании 23 июля. "За" проголосовали 14 членов, пишет Суспільне.

Швачко займет место Дениса Монастырского из «Слуги народа», который 16 июля был назначен новым министром внутренних дел. Его место должен в совете должен был занять тот, кто шел следующим в списке этой партии. Антон Швачко - под номером 139 «Слуги народа».

Что известно об Антоне Швачко

Антон Швачко получил диплом бакалавра на факультете пищевых технологий Сумского национального аграрного университета. В 2017 году получил диплом магистра по специальности "Маркетолог" на факультете экономики и менеджмента.

Как отмечается на сайте ЦИК, во время баллотирования на выборах был безработным. По словам нардепа от Сум Михаила Ананченко, Швачко является главой секретариата областной организации партии «Слуга народа».

Летом 2019 года он участвовал в учениях народных депутатов в Трускавце.

Согласно декларации за 2018 год, единственным источником дохода Швачко были 48000 гривен от отчуждения движимого имущества. Также он указал, что имеет наличными 2500000 гривен, 27000 долларов, 15000 евро и 2800000 гривен - на банковских счетах. Также отмечается, что в 2018 году он приобрел квартиру в Сумах стоимостью 93 тысяч гривен (85,2 м кв.).