С субботы в Сумах будут прививать от коронавируса еще и в универмаге «Киев» В Сумах заработает еще один центр массовой вакцинации - на территории универмага «Киев».

Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета.

«В областном центре теперь будут работать в режиме 7 дней в неделю три центра массовой вакцинации. Третий откроется на втором этаже универмага «Киев», - рассказала Галина Хомета. - Заработает центр завтра в 9.00. Мы направляем две мобильные медицинские бригады, которые будут вакцинировать жителей области вакциной «Модерна».

По ее словам, универмаг «Киев» удобный для проезда, находится в центре, поэтому попасть на прививку смогут все желающие. Помещение на втором этаже довольно большое и удобное для желающих вакцинироваться. Кроме того, в Сумах будут работать еще два центра массовой вакцинации по адресам ул. Ильинская, 48-50 и ул. Привокзальная, 3а.

Работать будет центр вакцинации и в МЦ «Романтика». Там будут получать вторую дозу вакцины жители области, которые уже прививались первой дозой вакцины CoronaVac / SinovacBiotech.