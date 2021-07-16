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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:55230

В Верховной Раде стало на одного сумского нардепа больше

В Верховной Раде сегодня, 7 сентября, принес присягу новый народный депутат Антон Швачко, который вошел в состав фракции «Слуга народа».

Антон Швачко был избран народным депутатом вместо Дениса Монастырского (который стал главой МВД) и вошел в партийный список «Слуги народа» под №139. Сегодня, 7 сентября, во время заседания Швачко принес присягу народного депутата, пишет Слово и дело.

23 июля Центральная избирательная комиссия признала Антона Швачко избранным народным депутатом по списку партии «Слуга народа» на внеочередных парламентских выборах, которые прошли 21 июля 2019 года.

Антон Швачко был IT-специалистом, а после парламентских выборов работал в штабе партии в Сумской области.

Напомним, 16 июля Верховная рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины. Ранее он был нардепом от «Слуги народа» и главой парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Монастырский сменил на посту главы МВД Арсена Авакова.

Политика Антон Швачко
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