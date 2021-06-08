На Сумщине у рыбака угнали мотоцикл Находясь на берегу реки в Шосткинском районе, злоумышленник похитил мотоцикл рыбака, который в это время был на воде.

О незаконном завладении мотоциклом в полицию сообщил 54-летний владелец. Мужчина рассказал, что пока он рыбачил с лодки на воде, неизвестный мужчина забрал с берега его транспортное средство.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска Шостки быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний житель поселка Воронеж.

По словам подозреваемого, в тот день он с друзьями приехал отдыхать на берег реки. Увидел мотоцикл и решил его украсть. Хорошо разбираясь в мототехнике, он путем нескольких манипуляций завел двухколесный и поехал на нем домой.

Сейчас мотоцикл уже возвращен владельцу. В отношении мужчины в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Окончательное наказание ему определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.