Сумчан приглашают на Открытый чемпионат области по теннису 24-25 июля на теннисных кортах КП «МСК «Теннисная Академия» состоится «Открытый чемпионат Сумской области по теннису».

Соревнования пройдут на кортах в городском парке им. Кожедуба в категориях юноши и девушки до 10, до 12 и до 14 лет, личный и парный разряд.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в соревнованиях, регистрация участников состоится 23.07.2021 с 16.00 до 18.00 на кортах Теннисной Академии.

Участие в турнире Бесплатное.

Справки по тел. (050) 947-88-28 (Бурлака Александр Игоревич - главный судья соревнований).