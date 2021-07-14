Сумчан приглашают на Открытый чемпионат области по теннису

Соревнования пройдут на кортах в городском парке им. Кожедуба в категориях юноши и девушки до 10, до 12 и до 14 лет, личный и парный разряд.
Организаторы приглашают всех желающих принять участие в соревнованиях, регистрация участников состоится 23.07.2021 с 16.00 до 18.00 на кортах Теннисной Академии.
Участие в турнире Бесплатное.
Справки по тел. (050) 947-88-28 (Бурлака Александр Игоревич - главный судья соревнований).
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