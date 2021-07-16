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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Водоканал заплатит за бесплатную воду 2,3 млн грн

Прокуратура Сумщины отстояла позицию о взыскании с предприятия 2,3 млн грн убытков, причиненных окружающей среде.

Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию Конотопской окружной прокуратуры и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Сумской области, которым с коммунального предприятия «Водоканал Белополье» взыскано в специальные фонды государственного и местного бюджетов 2,3 млн грн убытков, причиненных окружающей среде.

При этом апелляционную жалобу предприятия оставлено без удовлетворения.

Ранее при реализации представительских полномочий прокуратурой установлено, что указанное предприятие в течение 2018-2019 годов осуществляло забор подземных вод без специального разрешения на пользование недрами. Поэтому с целью защиты государственных интересов в области охраны и рационального использования водных ресурсов прокуратура обратилась в суд о взыскании убытков. Судом первой инстанции иск прокуратуры удовлетворен полностью. Однако коммунальное предприятие обратилось в апелляционный суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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