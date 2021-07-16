Водоканал заплатит за бесплатную воду 2,3 млн грн Прокуратура Сумщины отстояла позицию о взыскании с предприятия 2,3 млн грн убытков, причиненных окружающей среде.

Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию Конотопской окружной прокуратуры и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Сумской области, которым с коммунального предприятия «Водоканал Белополье» взыскано в специальные фонды государственного и местного бюджетов 2,3 млн грн убытков, причиненных окружающей среде.

При этом апелляционную жалобу предприятия оставлено без удовлетворения.

Ранее при реализации представительских полномочий прокуратурой установлено, что указанное предприятие в течение 2018-2019 годов осуществляло забор подземных вод без специального разрешения на пользование недрами. Поэтому с целью защиты государственных интересов в области охраны и рационального использования водных ресурсов прокуратура обратилась в суд о взыскании убытков. Судом первой инстанции иск прокуратуры удовлетворен полностью. Однако коммунальное предприятие обратилось в апелляционный суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.