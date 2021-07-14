В Тростянце пройдет Нескучный Велофест 24-25 июля в Тростянце пройдет уже традиционный Нескучный Велофест.

Программа фестиваля:

24 июля

9.00 Регистрация участников соревнований

10.00 Торжественное открытие фестиваля (Круглый Двор)

11.00 «Апхилл» индивидуальная гонка вверх (Дендропарк «Нескучное») на горных, шоссейных и обычных велосипедах (все желающие)

12.00 Соревнования малышей (от 2-х до 4 лет) на «штрафном» круге биатлона

12.30 Детская велогонка (от 5 до 7 лет)

13.00 Детская гонка «Велокросс»

14.00 Соревнования «Гонка с выбыванием» (все желающие)

15.00 Квест по городу «Курьерская доставка» (все желающие)

17.00 Гонка «Элиминатор». Чемпионат Украины среди спортсменов «Инваспорт» и Кубок Украины среди ветеранов

19.00 Награждение победителей

25 июля

9.00 Регистрация участников соревнований (Дендропарк «Нескучное»)

10.00 Чемпионат Украины среди спортсменов «Инваспорт». Кубок Украины среди ветеранов, соревнования любителей в кросс-кантри

13.00 Награждение

13.00 Закрытие фестиваля

Тел. для справок 050-77-00-771.