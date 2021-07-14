В Тростянце пройдет Нескучный Велофест

Программа фестиваля:
24 июля
9.00 Регистрация участников соревнований
10.00 Торжественное открытие фестиваля (Круглый Двор)
11.00 «Апхилл» индивидуальная гонка вверх (Дендропарк «Нескучное») на горных, шоссейных и обычных велосипедах (все желающие)
12.00 Соревнования малышей (от 2-х до 4 лет) на «штрафном» круге биатлона
12.30 Детская велогонка (от 5 до 7 лет)
13.00 Детская гонка «Велокросс»
14.00 Соревнования «Гонка с выбыванием» (все желающие)
15.00 Квест по городу «Курьерская доставка» (все желающие)
17.00 Гонка «Элиминатор». Чемпионат Украины среди спортсменов «Инваспорт» и Кубок Украины среди ветеранов
19.00 Награждение победителей
25 июля
9.00 Регистрация участников соревнований (Дендропарк «Нескучное»)
10.00 Чемпионат Украины среди спортсменов «Инваспорт». Кубок Украины среди ветеранов, соревнования любителей в кросс-кантри
13.00 Награждение
13.00 Закрытие фестиваля
Тел. для справок 050-77-00-771.
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