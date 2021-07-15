На Сумщине решили оптимизировать медколледжи Причина: работа в новых условиях системы здравоохранения не требует большого количества медперсонала. Повод: денег нет.

Во время заседания постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма, спорта, молодежной политики, социальной защиты населения, перемещенных лиц, участников АТО (ООС) и членов их семей, материнства и детства депутаты рассмотрели более 20 вопросов.

Среди прочего речь шла о реорганизации Глуховского профессионального медицинского колледжа и Шосткинского профессионального медицинского колледжа. С соответствующим письмом к депутатам обратилось руководство ОГА.

«Поддерживая необходимость оптимизации сети медицинских колледжей - коммунальных учреждений Сумского областного совета, считаем необходимым рассмотреть на очередном заседании постоянной комиссии по вопросам совместной собственности территориальных громад и приватизации Сумского областного совета вопрос реорганизации Глуховского и Шосткинского профессиональных медицинских колледжей путем присоединения к Конотопскому и Сумскому профессиональный медицинский колледж »и КЗ СОР« Шосткинский профессиональный соответственно», - говорится в письме.

По словам начальника управления здравоохранения ОГА Сергея Бутенко, такая необходимость возникла из-за того, что произошло уменьшение объема поступлений в области дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам на финансирование переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения. И это требует определенных шагов по оптимизации сети областных коммунальных учреждений.

Управлением здравоохранения была проанализирована деятельность всех пяти медицинских колледжей, находящихся на Сумщине, показатели их работы, материальную базу, наличие общежитий, расположение, трудоустройство выпускников.

По результатам 2020 года в Глуховском медколледже при проектной мощности 480 ученических мест, обучается всего 184 ученика. Загруженность колледжа составляет лишь 38%. Среднемесячные расходы на одного ученика здесь составляют 5512 грн.

В Шосткинском колледже учится 210 учеников при проектной мощности 580 мест. Из 160 выпускников колледжа в этом году трудоустроено только 40.

Сергей Бутенко рассказал депутатам, что в этом году группы набраны, и ученики будут учиться в своих заведениях до полного выпуска. Практически эти два заведения должны присоединиться к колледжам в Конотопе и Сумах только через три года. За это время у них есть возможность открыть новые специальности и доказать, что колледж может существовать самостоятельно. Если так случится и в финансировании колледжей примут участие территориальные громады, чтобы разгрузить областной бюджет, то работа учреждений продолжится. Пока же, по словам чиновника, 5 медицинских колледжей с половинным наполнением - это много для области.

«Это государственная позиция, чтобы не распылять бюджет. Кроме того, работа в новых условиях системы здравоохранения через реформирование отрасли не требует большого количества медперсонала, и его пока хватает в полном объеме. Поэтому готовить кадры «в пустоту» нет смысла. Тем более в то время, когда средства можно потратить на областные учреждения здравоохранения, в том числе перинатальный центр», - отметил Сергей Бутенко.

Эти два вопроса вызвали оживленную дискуссию на комиссии, депутаты решили, что судьба заведений они будут решать на пленарном заседании областного совета, которое состоится 23 июля.