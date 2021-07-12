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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:05285

В Ахтырке сбили мотоциклиста

Происшествие произошло 18 июля в городе Ахтырка.

Водитель автомобиля "ВАЗ-2101" столкнулся с мотоциклом "Mustang". В результате дорожного аварии водитель мотоцикла получил политравмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля, во время поворота, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом. Водитель мотоцикла получил телесные повреждения различной тяжести, вызванные на место медики доставили 62-летнего пострадавшего в больницу.

По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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Цитата

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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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